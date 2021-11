Za anticepilsko propagando v Italija odgovorna policija, v Grčiji eno osebo aretirali

Število covidnih bolnikov neusmiljeno narašča tudi v drugih evropskih državah, ki posledično zaostrujejo ukrepe. To pa zgolj še bolj podžiga že tako jezne zanikovalce virusa in nasprotnike ukrepov za zajezitev virusa. A v tujini se s tem ukvarja policija. V Italiji so denimo izvedli že več hišnih preiskav pri ljudeh, ki so na družbenih omrežjih širili neresnice o virusu in nagovarjali k nasilnim protestom. V Grčiji pa so odvetnika za širjenje neresnic o covidu-19 celo aretirali.

