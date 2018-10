Na avstrijskem Koroškem težave zaradi vetra, priprave na poplave

Veter je okoli poldneva dosegal hitrosti do 130 kilometrov na uro, napovedano deževje pa bi lahko lahko povzročilo od 30- do 100-letne poplave. Na Koroškem so zato oblikovali krizni štab sil za zaščito in reševanje. Najhujše razmere pričakujejo na območju Labota (Lavamünd) in Möllbrücka.

Zelo velika je verjetnost poplavljanja vzdolž toka rek Drava in Möll. Za omejitev škode so predvideli spuščanje vode iz akumulacijskih jezer.

Od sobote je na območju avstrijske Koroške padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, na prelazu Plöckenpass na meji z Italijo je do danes popoldne padlo 370 litrov dežja na kvadratni meter.

Agencija RS za okolje (Arso) zaradi spuščanja vode iz akumulacij pričakuje porast Drave. "Danes zvečer in v noči na ponedeljek je predviden tudi ponovni hitrejši porast reke Drave na meji z Avstrijo in pri tem manjša razlivanja Drave na izpostavljenih območjih vzdolž celotnega toka," opozarjajo na Arsu.