15. november je dan, ko je na avtomobilih obvezna zimska oprema. Kazen v višini 40 evrov boste prejeli, če vozila niste opremili z zimsko opremo, z globo do 200 evrov vas lahko kaznujejo, če ne boste, ko zapade sneg, primerno očistili vozila, do 500 evrov kazni in pet kazenskih točk pa vas lahko doleti, če ovirate promet zaradi neprimerne predpisane opreme. Kdaj po nove pnevmatike ter kaj vse sodi med obvezno zimsko opremo v vozilu?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:46 audio-control-play-line Iz 24UR: Na ceste le še z zimskimi gumami 02:38 audio-control-play-line Iz SVETA: Obvezna zimska oprema icon-chevron-left icon-chevron-right