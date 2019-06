Na Bahamih trije morski psi ubili 21-letno Američanko

21-letnaJordan Lindsay iz Kalifornije je bila na Bahamih na počitnicah z družino. Med snorkljanjem pri otoku Rose Island, severno od glavnega mesta Nassau, so jo napadli trije morski psi.

Sorodniki so plenilce opazili in skušali dekle opozoriti pred nevarnostjo, a so bili prepozni.

Morski psi so 21-letnico ugriznili v obe roki in nogi, desno roko so ji odtrgali. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, a je kasneje zaradi hudih poškodb umrla. Napad se je sicer zgodil v sredo popoldne po lokalnem času.

Kot je povedal oče dekleta, je bila njena mama le nekaj metrov stran od hčerke, ko se je zgodil napad. Po njenih besedah jih naj ne bi nihče obvestil, da se v bližini nahajajo morski psi.

Bahamske oblasti so družini že izrekle sožalje, v glavnem mestu pa bodo opravili obdukcijo.