Na Baliju izbruhnil ognjenik Agung

Center je prebivalce, plezalce in turiste pozval, naj se držijo najmanj štiri kilometre od kraterja, evakuacije pa oblasti niso odredile.

Junija je zaradi izbruha Agunga na tleh ostalo več deset letal, ko je ognjenik več kot 1000 metrov v zrak izstrelil dim in pepel. Zadnji večji izbruh je bil leta 1963, ko je umrlo okoli 1600 ljudi.

Indonezijo je pred tednom dni prizadel velik cunami, ki ga je z izbruhom sprožil ognjenik Anak Krakatau. Nastali so do pet metrov visoki valovi, ki so poplavili obale otokov Java in Sumatra. Pri tem je po najnovejših podatkih oblasti umrlo 426 ljudi, 40.000 jih je moralo zapustiti domove.