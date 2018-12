Na beneškem letališču zaradi okvare radarja obtičali številni potniki

Na beneškem letališču Marco Polo so zaradi okvare radarja obtičali številni potniki. Števili leti so bili odpovedani, so imeli zamude ali so letala preusmerili na druga letališča. Bralka nam je sporočila, da so kar pet ur čakali na letalu, preden so vzleteli proti Bristolu.

Letališče je na svoji spletni strani sporočilo, da je promet zaradi okvare radarja na letališču močno moten. Pozno popoldne so nato objavili, da radar znova deluje in da bo letališče postopoma začelo polno obratovati. Kljub temu prosijo potnike, naj na spletni strani letališča in letalskih družb, s katerimi potujejo, spremljajo aktualne podatke o morebitnih zamudah. Italijanski mediji poročajo, da je na letališču obtičalo več sto potnikov, ter objavljajo posnetke dolgih vrst pred okenci. Promet dodatno otežuje gosta megla. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so odpovedali 26 letov, devet pa so jih preusmerili na druga letališča. Bralka Alenka iz Ljubljane nam je po dogodku sporočila: "Bili smo pet ur v letalu, namesto ob 7:20 smo vzleteli ob 11:45. Sedaj smo pristali v Veliki Britaniji. Osebje je bilo zelo prijazno, brezplačno so nas postregli s sendviči, kavo in pijačo. Kapitan je rekel, da v 20 letih še ni videl česa takega in še nikoli ni imel tako malo informacij."