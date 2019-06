Na Braču napad na skupino mladih sezonskih delavcev

Policisti so ugotovili, da je napad zakrivila skupina petih mladih (dva 26-letnika, dva 21-letnika in en 22-letnik), ki so se pri tem lažje poškodovali. Kmalu po dogodku je policija zaradi suma, da je sodeloval v napadu, aretirala 22-letnika. Včeraj je bil v Splitu aretiran še 19-letnik, prav tako osumljen sodelovanja v incidentu, ki ga je policija po preiskavi zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru ter zakona o boju proti diskriminaciji že izpustila na prostost.

Med napadenimi so bili trojica mladih iz Slavonije in dekle iz Varaždina, med katerimi sta bila dva srbske narodnosti. Dekle je poskušal zaščititi 26-letni gasilec, ki je pri tem utrpel zlom nosne kosti in je trenutno hospitaliziran v splitski bolnišnici.

Zaradi kaznivega dejanja povzročitve hudih telesnih poškodb 26-letnemu gasilcu je državno pravobranilstvo 22-letnemu mladeniču izreklo prepoved približevanja s pojasnilom, da slednji do sedaj ni bil kaznovan oz. obravnavan v kazenskih postopkih. V času napada je bil pod vplivom alkohola – v krvi so mu izmerili 1,2 promila. Samega napada 22-letnik ni zanikal, je pa dejal, da se ne spomni, kaj se je dogajalo med nedeljskim dogodkom.

Vzrok napada je bila nacionalna nestrpnost, saj je nekdo iz skupine napadalcev na glas vprašal, "kje so Srbi". Kot so sporočili s policije, preiskava incidenta na Braču še ni zaključena. Policija še vedno išče ostale člane skupine, ki so napadli sezonske delavce, med katerimi sta bila tudi dva srbske narodnosti.

Incident so obsodili gasilci z Brača, županja mesta Supetar Ivana Marković in stranka Pametno, v kateri menijo, da odgovornost za tovrstne incidente nosijo tisti, ki v političnem in javnem življenju odkrito zagovarjajo nestrpnost in neodobravanje drugih in drugačnih.