Z ene od kmetij na območju Celja je pobegnilo 21 bikov, podrli so ograjo in se razbežali naokoli. Lastniku kmetije je s pomočjo sosedov uspelo ujeti 20 bikov, eden pa jim je pobegnil na avtocesto. Vozniki so klicali policijo, ki pa pobeglega bika ni mogla umiriti, zato ga je policist ustrelil.