Po oceni Sviza v Sloveniji trenutno primanjkuje od 4000 do 5000 učiteljev, največ učiteljev in učiteljic matematike, fizike, računalništva in strokovnih predmetov. Problematično je, ker za te poklice niti ni zanimanja. Obiskali smo celjsko Gimnazijo Lava, kjer učitelja matematike iščejo tudi prek študentskega servisa. Kot pravi ravnatelj, je največji manko učiteljev trenutno pri naravoslovnih predmetih, zato morajo iskati alternative.