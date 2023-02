Ko se začnejo zimske počitnice, starši svoje otroke peljejo v Kranjsko Goro, na Pohorje, Kope ali Golte. Te dni pa otroke množično vozijo tudi na največje drsališče v državi – na Cerkniško jezero. Četudi mraz ni vsega ukleščil v led, je prostora za učenje prvih drsalnih korakov, za zadete gole in piruete več kot dovolj. Pogled na ledeno ploskev jezera, napolnjeno z otroškim smehom in igrivostjo, marsikoga spomni na zime, kot so bile nekoč.