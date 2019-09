Na Češkem ustanovili novo, do Evrope kritično stranko

50-letni Vaclav Klaus mlajši, sin bivšega češkega predsednika z istim imenom, je ustanovitev stranke napovedal že spomladi, potem ko so ga izključili iz konservativne Demokratske državljanske stranke (ODS). V ODS so takrat utemeljevali, da so ga iz stranke izključili, ker je bil nelojalen do stranke in je tudi škodoval ugledu stranke.