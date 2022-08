Ceste so že vse od petka močno obremenjene. Tako zelo, da so ponekod padali celo rekordi. Na mejnem prehodu Gruškovje je samo v soboto mejo prečkalo več kot 46 tisoč vozil. Čakalo se je domala povsod, na vseh večjih mejnih prehodih s Hrvaško, tudi na Karavankah. In to kljub temu, da so se potovalne navade ljudi močno spremenile.