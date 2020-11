Med spopadi poškodovanih 15 policistov, sedem ljudi pomoč iskalo na urgenci

Četrtkovi protesti v središču Ljubljane so se sprevrgli v huligansko napadanje policije. Ta je pridržala deset oseb, pet zaradi suma kaznivih dejanj, poškodovanja tuje stvari in vandalizma, pet zaradi kršitve javnega reda in miru. Sedem ljudi je končalo na ljubljanski urgenci. Po zdaj zbranih podatkih je bilo poškodovanih 15 policistov, pet jih je iskalo zdravniško pomoč, poleg policistov je bil poškodovan še fotograf agencije Bobo. Poškodovana so bila tri osebna vozila in štiri stojnice na tržnici, dva okna na javnih zgradbah. Policisti so našteli 52 kršitev zbiranja, zasegli pirotehniko, plinski curek in druga sredstva.

