V sredo je po 20. uri zagorelo na območju Cikave komunalnega podjetja Novo mesto. Ogenj se je hitro razplamtel, dim je segal visoko, kar 61 gasilcev, 53 prostovoljnih in osem poklicnih, pa je požar gasilo vse do druge ure zjutraj. Zgorelo je 50 kubikov papirja in delovni stroj, na srečo pa požar ni zajel embalaže, ki je je na območju kar 300 ton, saj bi bilo to za okolje še bolj nevarno. Gasilci in delavci novomeške komunale so tako s hitrim ukrepanjem preprečili katastrofo.