Na Danskem 20 aretiranih zaradi načrtovanja terorističnega napada

Danska policija je sporočila, da so aretirali 20 ljudi zaradi suma načrtovanja terorističnega napada. Po navedbah policije so osumljenci poskušali priti do orožja in eksplozivnih naprav.

"Policija je preiskala 20 naslovov in aretirala 20 ljudi," je na novinarski konferenci sporočil šef köbenhavnske policijeJorgen Bergen Skov. Policija je po njegovih besedah aretirala vse osumljence, ki jih je imela "na radarju". Kaj naj bi bila tarča napada, ni navedel. Danska policija je sporočila, da so aretirali 20 ljudi zaradi suma načrtovanja terorističnega napada. FOTO: Dreamstime "To so ljudje, ki so imeli tako namen kot zmožnost izvesti teroristični napad," je še dejal Bergen Skov. Osumljence bodo v četrtek privedli pred preiskovalnega sodnika, ki jih bo zaslišal za zaprtimi vrati. Danska je zadnji napad skrajnežev doživela leta 2015, ko je bila tarča napada sinagoga v Köbenhavnu. Ubit je bil varnostnik, v napadu na konferenco o svobodi izražanja, ki se je zgodil pred tem, pa je bil ubit še en človek. Ranjenih je bilo pet policistov. Policisti so ubili napadalca, 22-letnega Omarja El Husseina, danskega državljana palestinskega rodu, ki je obljubil zvestobo Islamski državi.