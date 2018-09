Zaradi iskanja treh 'nevarnih' oseb blokade mostov in trajektov

Lokalni mediji poročajo, da gre za iskanje "nevarne" osebe, ob tem pa oblasti še vedno niso povedale, koga točno lovijo. Zaradi filmske iskalne akcije so bili primorani za ves promet popolnoma zapreti glavna mostova, ki državo povezujeta s Švedsko in Nemčijo, ustavili so tudi trajektni in železniški promet, poroča britanski BBC. Vzhodna obala otoka Zelandija, na katerem leži Kopenhagen, je bil dobesedno odrezan od prometnih povezav, zaradi česar so nastajale dolge kolone vozil.

Medtem pa švedski časopis Aftonbladetporoča, da je lov na osebo povezan z ugrabitvijo in da je policija na preži za voznikom osebnega vozila znamke Volvo, registriranem na Švedskem.