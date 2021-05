Na Debelem rtiču po mesecih zaprtja prva letovanja otrok

Po več mesecih zaprtja zaradi epidemije koronavirusa se je v Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič znova vrnil otroški smeh. Veseli smo, da so se otroci vrnili tja, kamor sodijo, saj je bilo zelo težko gledati prazne prostore in hodnike, razlagajo zaposleni. Ko jih je obiskala naša ekipa, so bili tam otroci v šoli v naravi, počasi se vračajo tudi ostali, zato v zdravilišču upajo, da bo poletje takšno, kot so ga vajeni.

icon-expand