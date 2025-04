Na delo tudi po uveljavitvi pokojnine: Uvajanje je krajše in lažje

Zaradi nizkih pokojnin se nekateri odločijo, da bodo delali tudi, ko bodo v pokoju. Delo je sicer omejeno, upokojenci lahko opravijo največ 60 ur v koledarskem mesecu, kakšen mesec tudi več, vendar skupno ne več kot 720 ur na leto, dohodek pa ne sme presegati slabih 11 tisočakov. In zakaj nekatera podjetja prav namensko iščejo starejše? Ob pokrivanju bolniških odsotnosti so veseli prav starejših, saj je uvajanje v delo krajše in lažje.