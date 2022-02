Na delovna mesta se vračajo upokojenci, v ribniškem vrtcu navdušeni

Koronavirus povzroča vedno večje težave tudi delodajalcem, saj zaradi karanten in bolniških odsotnosti skoraj v vseh dejavnostih primanjkuje kadra. Kot kaže, bodo zdaj težave pomagali reševati upokojenci, ki jim vlada pripravlja pravno podlago, s katero se lahko začasno vrnejo na delo. Tako bo tudi v ribniškem vrtcu, kjer so na pomoč poklicali upokojene vzgojiteljice. Korist je obojestranska: ravnatelj bo s tem rešil težavo pomanjkanja kadra, vzgojiteljice pa so navdušene, ker se bodo znova znašle v vrvežu otroških igralnic.