Na dnu Marianskega jarka, najglobljega poznanega dela oceanov, našli plastično vrečko

Victorju Vescovu, nekdanjemu marincu in raziskovalcu podvodnega sveta, je med osvajanjem rekorda s svojo odpravo uspelo doseči 11 kilometrov globine in je tako osvojil najgloblji poznani del Tihega oceana, poročaBBC.

Vescovo je tretji človek, ki je osvojil to ekstremno globine. Znanstveni odpravi je uspelo preseči rekord svojih predhodnikov, ki so se potopili 10, 972 kilometra za 11 dodatnih metrov, in so tako postavili nov svetovni rekorder.

Njegova ekipa pravi, da so med drugim odkrili tudi štiri nove vrste morskih bitji, ki so podobne kozicam. Prav tako so zbrali vzorce morskega dna in bitji, ki so jih našli tam. Najbolj pa jih je pretreslo, da je tudi na najnižji znani točki na morskem dnu viden vpliv človeškega onesnaženja s plastiko.

Na milijone ton plastike vsako leto konča v oceanih, ampak malo je znanega o tem, kje plastika zaključi svoje potovanje. Znanstveniki bodo zato zdaj testirali morska bitja, ki so jih prinesli iz odprave, in preverili, ali so v njih vidni sledovi mikroplastike.