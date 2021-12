Na dobrodelnem maratonu Radia 1 zbrali več kot milijon evrov

S tremi voditelji, široko radijsko ekipo, po številnih gostih, bogatem programu in skrivnih presenečenjih se je po 28 urah končal sedmi dobrodelni maraton Radia ena. Čeprav je radijska ekipa za pomoč družinam v stiski že lani zbrala več kot vrtoglav milijon evrov, solz sreče, ganjenosti in začudenih pogledov marsikdo ni mogel skriti niti letos, saj smo Slovenci za tiste, ki to najbolj potrebujejo, zbrali neverjetnih 1.042.799,66 evra.