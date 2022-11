Na Dolenjskem in v Beli krajini 60.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike

Brez elektrike je v torek dopoldne, okoli pol enajste ure, ostalo približno 60.000 gospodinjstev na Dolenjskem in v Beli krajini. Na razdelilni postaji Hudo, ki je v lastni podjetja Eles, je namreč prišlo do električnega izpada, posledice pa so čutili tudi odjemalci Elektra Ljubljana. Vse so po odpravi tehnične napake kmalu priključili nazaj v omrežje in tako je bilo okoli poldneva brez električne energije še zgolj nekaj deset gospodinjstev.