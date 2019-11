Dva plamenca, bolj znana pod imenom flamingo, sta pristala na poplavljenem travniku ob Trebnjem. Počakala sta na boljše vremenske razmere in si privoščila slovensko malico. Flamingi so pri nas sicer zelo redki obiskovalci, pa zdaj ne mislimo tistih napihljivih, ki so poleti zasedli jezera, morje in bazene, ampak zračne velikane, ki imajo razpon kril kar meter in pol.