Na domu odstavljenega predsednika našli za 93 milijonov evrov gotovine

Na domu odstavljenega sudanskega predsednika Omarja al-Baširja so našli veliko količino gotovine. Varnostne sile so med preiskavo njegovega doma našle evre, dolarje in sudanske funte. Sudansko tožilstvo je sporočilo, da nekdanjega predsednika zdaj preiskujejo zaradi pranja denarja.

Sudanska vojska je minuli teden po več mesecih množičnih protestov odstavila Baširja in prevzela oblast v državi. Nekdanji voditelj Omar al-Bašir, ki je državi s trdo roko vladal 30 let, je zaprt v strogo varovanem zaporu Kobar v Kartumu. Na domu odstavljenega sudanskega predsednika Omarja al-Baširja so našli veliko količino gotovine. FOTO: AP Vir v sudanskem pravosodju je povedal, da so na Baširjevem domu našli kovčke, v katerih je bilo več kot 351.000 dolarjev, šest milijonov evrov in pet milijard sudanskih funtov (93 milijonov evrov), poroča britanski BBC. Vir je tudi potrdil, da so proti Baširju uvedli preiskavo in da ga bodo tožilci zaslišali v zaporu. Radio Dabanga, ki oddaja na Nizozemskem, je objavil fotografijo, na kateri moški v uniformah stojijo pri vrečah za žito, polnih denarja.