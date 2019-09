Na domu pokojnega ginekologa našli ostanke mrtvih plodov

Družina pokojnega ginekologa iz ameriške zvezne države Illinois je med pospravljanjem njegovih osebnih stvari naletela na več kot 2200 ohranjenih ostankov mrtvih človeških plodov.

Preden so mu leta 2015 vzeli zdravniško licenco, je bil dr. Ulrich Klopfer vodja ginekološke klinike v South Bendu, kjer so opravljali tudi splave. Ostanke mrtvih človeških plodov so člani njegove družine našli v četrtek v prostorih njegovega doma v okrožju Will County, ki je 45 kilometrov oddaljen od Chicaga, poročajo tamkajšnji lokalni mediji.