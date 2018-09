Na domu v Virginii našli dvoglavo kačo

Specialist za plazilce, dr. J. D. Kelopferje za medije povedal, da kača zaradi redke mutacije ne živi prav dolgo, saj si dve glavi želita različnih stvari. Rentgenski posnetki, ki so jih opravili na centru, so sicer pokazali, da ima dvoglava kača dva sapnika in dva požiralnika, tista na levi strani pa sta bolj razvita. Glavi pa si skupaj delita srce in par pljuč. Leva glava je bolj dominantna in bolj aktivna, Kelopfer pa dodaja, da bi bilo glede na anatomijo bolje, da desna glava poskrbi za prehranjevanje, a je to v praksi težko izvedljivo, ker je manj dominantna.