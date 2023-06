Na dražbi bodo morali kupci sami pobirati tlakovce

Najmanj 5000 evrov za enoto bodo morali odšteti potencialni dražitelji na FURS-ovi dražbi za montažne hiške, ki so bile nekoč v lasti Roberta Zavašnika, v čigar diskoteki Lipa so leta 2005 umrla tri mlada dekleta. Ker je bil Zavašnik davčni dolžnik, mu je Furs aprila letos zarubil del premoženja. To so si, ob prisotnosti Finančne uprave, lahko ogledali bodoči dražitelji, ki pa jih najbolj skrbi, kako bodo objekte sploh lahko razstavili in s seboj tudi odpeljali.