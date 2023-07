Na dražbi prodali prve tri Zavašnikove hišice

Za vsako izmed treh hišk so bili trije dražitelji, ostale tri hiške in opremo za notranjost mobilnih hišk pa dražba še čaka. " Oprema teh mobilnih hišk bo na spletni dražbi na voljo prihodnji teden, 24. in 28. julija, prav tako pa se bodo lahko dražitelji potegovali za opremo, ki sodi v te mobilne hiške ," doda Glavač.

Kot pove Stojan Glavač iz Finančne uprave Republike Slovenije, je bila izklicna cena za vsako mobilno hiško 5000 evrov, na koncu pa so bile prodane za 7000 in več.

Ker gre za premičnino, ki je bila zaplenjena zaradi več različnih inšpekcijskih glob in davčnega dolga, in ker se te hiške nahajajo zraven Zavašnikove parcele, bodo na Finančni upravi zagotovili varnost pri prevzemu hišk. V času demontaže bo finančna uprava prisotna na samem kraju in skrbela za varnost, zatrjuje Glavač. Kdaj in predvsem kako bodo novi lastniki odpeljali omenjene hiške, bo znano v prihodnjih dneh.