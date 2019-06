Na drugi demokratski debati sijala Harrisova, slaba noč za Bidna

Harrisova, edina temnopolta ženska med demokratskimi kandidati, je izpostavila predvsem Bidnovo promoviranje dela dveh ameriških senatorjev, ki sta podpirala segregacijo. V neposrednem nagovoru mu je dejala: "Ne verjamem, da ste rasist, in strinjam se z vami glede zavzemanja za to, da najdemo skupne točke." Potem je nadaljevala s kritiko: "Zame je zelo osebno in boleče slišati, ko govorite o dveh ameriških senatorjih, ki sta zgradila svoj ugled in kariero na podlagi segregacije rase v tej državi."

Na drugi demokratski debati predsedniških kandidatov v ZDA so poleg vsebinskih debat izstopale tudi obtožbe na račun rasnega razlikovanje Joeja Bidna, nekdanjega podpredsednika ZDA. Senatorka Kamala Harris je v ostri kritiki spomnila na njegovo nasprotovanje politiki, ki bi spodbujala raznolikost v šolah. Biden ji je odgovoril, da gre za napačno karaktiziranje njegovega položaja, in vztrajal, da je vstopil v politiko, da bi se boril za človekove pravice. "Prepir noči" je izbruhnil na polovici debate, ki je potekala v Miamiju na Floridi.

Spomnila je na Bidnovo nasprotovanje pošiljanju belih otrok z avtobusom v šole z večinsko temnopoltimi otroki v druge soseske in obratno (v ZDA poznano pod izrazom 'busing'). "Delali ste z rasističnimi senatorji, ki so nasprotovali 'busingu'," je dodala. "In v Kaliforniji je bila majhna punčka, ki so jo vsak dan odpeljali v drugo šolo. In ta majhna punčka sem bila jaz," je dejala čustvena Harrisova. Biden je v odgovoru trdil, da gre za napačno predstavljanje dejstev in da ni hvalil rasistov. Prejšnji teden je rekel, da je preziral poglede ljudi, ki so podpirali segregacijo. Vztrajal je, da je bil le proti sprejetju politike 'businga' na federalni ravni, a da ni imel problema z implementacijo na državni ravni. Biden je sicer bil podpredsednik v času dveh mandatov Baracka Obame, prvega temnopoltega predsednika ZDA.

Sanders Trumpa označil za patološkega lažnivca in rasista

Gledalci debate so pričakovali predvsem besedni dvoboj med Bidnom in Sandersom. Biden, pragmatičen sredinski politik, in Sanders, demokratični socialist, se že dlje časa borita za osvojitev "duše" demokratske stranke. Sanders, trenutni senator Vermonta, je v prvi polovici debate dominiral s svojimi načrti za zastonj zdravstvo za vse, ob tem pa je Trumpa označil za patološkega lažnivca in rasista.

Župan mesta South Bend, 37-letni vojni veteran Pete Buttigieg, je priznal, da ni dovolj dobro in odločno naslovil uporabe policijske sile v mestu, ko so ga vprašali o nedavnem streljanju, v katerem je policist ustrelil temnopoltega moškega.

Drugi, ki so sodelovali na debati, so prepričali le 1 % ljudi ali manj: senatorja Kirsten Gillibrand in Michael Bennet, nekdanji guverner Kolorada John Hickenlooper, kongresnik Eric Swalwell, podjetnikAndrew Yangin "gurujka" za samopomoč Marianne Williamson.

Donald Trump, ki je trenutno na vrhu G20 na Japonskem, je v tvitu kritiziral demokratske predsedniške kandidate zaradi njihove podpore zagotavljanja zdravstvenega zavarovanja tudi za nedokumentirane migrante. Ob tem je migrante imenoval ’ilegalni vesoljci’.