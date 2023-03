Kdo je na drugi strani številke 112?

Ste se kdaj vprašali, kdo je na drugi strani, ko v primeru življenjske ogroženosti pokličemo na številko 112? Kdo nas usmeri in kdo nam pošlje pomoč? Ne, ni robot, človek je. Morda se premalo zavedamo, kako pomembno vlogo imajo ljudje iz ozadja, ki pomagajo pri reševanju življenj. To so zdravstveni dispečerji in ena izmed njih je tudi 39-letna Breda Lozar, zdravstvena dispečerka, polna ambicij, predana delu in mama dveh otrok. Breda nam je pokazala, kako poteka njen delovni dan in katerih primerov, ki jih je slišala po telefonu, ne bo nikoli pozabila.