Na družbenih omrežjih prišlo do besedne vojne med bratoma Nikole Jokića in bratom Morrisa

Prah po tekmi, ki se je odigrala s ponedeljka na torek ponoči med Denverjem in Miamijem, na kateri je prišlo do obračunavanja med Nikolo Jokićem in Markieffom Morrisom, pa se še vedno ni polegel. Na družbenih omrežjih je prišlo do besedne vojne med bratoma Nikole Jokića in bratom Morrisa. Disciplinska komisija lige NBA pa je že določila kazni za oba vpletena.