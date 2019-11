Na Dunaju nova občinska stanovanja za samske, pare in samohranilce

V Sloveniji pa je medtem Banka Slovenije z zaostritvijo pogojev kreditno onesposobila okoli 300.000 Slovencev. Tako bodo predvsem mladi še težje prišli do svojega stanovanja.

Eno- do petsobna stanovanja so velika od 40 do 100 kvadratnih metrov. 90 odstotkov vseh stanovanj pa je namenjenih samskim, parom različnih starosti, samohranilkam in samohranilcem z enim ali dvema otrokoma ter parom z enim otrokom.

Tri stanovanjske stavbe obsegajo štiri, pet ali devet nadstropij. Soseska ima dvorišča, otroško igrišče, skupne terase in notranja dvorišča ter urbane skupnostne vrtove. Velik poudarek pri načrtovanju soseske je na medsosedskem druženju, zato so stanovalcem ob vselitvi na voljo tudi sodelavci agencije 'wohnpartner'. Ti skrbijo za medsosedsko povezovanje, lažje vključevanje v okolje in pomagajo razreševati spore.

"Stanovanjska politika na Dunaju je res nekaj posebnega. Nikjer drugje nima socialna stanovanjska gradnja tako dolge in neprekinjene tradicije kot pri nas. Ne gre za naključje, ampak je rezultat politike, ki si stalno prizadeva, čim več Dunajčankam in Dunajčanom omogočiti kakovostna in dostopna stanovanja," je ob vselitvi prvih najemnikov povedal dunajski župan Michael Ludwig.