Pri Kržičevih na Brezovici pri Borovnici mama in oče, Mirjam in Janez Kržič, skupaj s šestimi otroki vodita ekološko kmetijo. In vsak izmed otrok ima svoje naloge – molzejo krave, ovce in koze, hranijo kokoši, pomagajo pri vsakdanjih opravilih. Ostane pa jim tudi čas za zabavo in kopanje v bazenu.

