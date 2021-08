Na Fakulteti za strojništvo poteka 12 delavnic, ki so pritegnile 84 udeležencev

Preživeti poletje v šoli se ne sliši najbolj obetavno, a nekateri otroci v tem izjemno uživajo. Že osmo leto zapored namreč na ljubljanski fakulteti za strojništvo poteka poletna šola za osnovnošolce in gimnazijce, ki so željni novih strojniških znanj. Na fakulteti so namreč prepoznali, da je otrokom treba strojništvo predstaviti že zelo zgodaj. Tako se mladi strojniški nadobudneži lahko preizkušajo v različnih delavnicah, ki potekajo po modelu zasnuj - izdelaj - preizkusi in otroška domišljija res nima meja.

