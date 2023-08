Zalepljene pipe, vodo pa do stanovalcev nosijo v vedrih

Na Prevaljah iz pip že skoraj tri tedne ne priteče pitna voda, zato jo morajo v tamkajšnjem domu starejših občanov, Na Fari, do 190 stanovalcev nositi kar v vedrih. Cisterno z vodo, ki jo je mogoče uporabljati za pitje in kuhanje, jim vsak dan pripeljejo gasilci in vojaki. Sanitarno vodo sicer imajo, uporabljajo jo za umivanje, a tudi pri tem morajo biti pazljivi, da ne bi prišlo do kakšne okužbe med stanovalci. In kdaj bi lahko po pipah spet pritekla voda?

Da voda v prevaljskem domu starejših ni pitna, stanovalce že 22. dan zapored spomni zapis v kopalnicah, pa tudi lepilni trak na vodnih pipah. Kot pravi direktorica doma Na Fari, Helena Bezjak Burjak, na ta način skušajo opozoriti stanovalce, da pipa ni v uporabi. In kot ugotavljajo, je ukrep izjemno učinkovit. Pitno vodo jim dvakrat na dan pripeljejo gasilci in vojaki. "Ob tem tudi iz cisterne natočijo vodo v kotle za v kuhinjo, da je manj fizičnega dela," med drugim razlaga direktorica doma. V vedrih jo nato ročno odnašajo v prostore doma starejših. Na ta način namreč omogočajo stanovalcem, da si lahko sami natakajo vodo oziroma da vodo natakajo v plastenke, ki jih potem razdelijo med stanovalce v sobe. Sanitarno vodo sicer imajo, a stanovalcev ne umivajo po vsem telesu, saj se bojijo, da bi prišlo do kakšne okužbe. Bezjak Burjakova opozarja, da je tuširanje z vodo, ki je v trenutno v njihovem sistemu, dovoljeno do podpazduhe. "Ta voda pri stanovalcu ne sme priti v stik usti, z obrazom," še poudarja in dodaja, da imajo svoj frizerski salon, kjer pitno vodo iz cistern segrejejo in z njo umivajo glave stanovalcem. icon-expand Dom upokojencev FOTO: Shutterstock Ob vsem tem stanovalcem ne preostane drugega kot potrpežljivost. Stanovalci so si enotni, da jim kaj drugega kot potrpeti, da se situacija uredi, ne preostane. "Se moramo pač sprijazniti in biti veseli, da sploh je tako, kot je. Tako da hvala vsem v domu, ki delajo in poskrbijo za naše sorodnike," pravi sorodnik enega od oskrbovanih v domu. Je pa domu skupaj z občino pod vodstvom župana Matica Tasiča vendarle uspelo najti začasno rešitev: "Dobimo 30-kubično cisterno, zagotovili smo šoferja, da jo bo vsak dan polnil. Upam, da bo ena cisterna dovolj. Objekt bomo s prvo cisterno razkužili, očistili in v domu starejših bodo imeli pitno vodo," je dejal. A Dom starejših Na Fari je le ena od številnih ustanov in domov, kjer pitne vode še vedno ni, zato je zdaj ključna, pravi župan, izgradnja vodovoda. "Zastavili smo si cilj 90 dni za nekaj, za kar po navadi porabiš leta, da projektiraš , pripravljaš in pri izvedbi kako leto," pojasnjuje Tasič. Delajo s polno paro, na dan položijo 100 metrov cevi, vse v upanju, da bi čez tri mesece po teh pipah spet pritekla neoporečna pitna voda.