Na Filipinih razglasili epidemijo mrzlice denga

Po podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je skokovito naraslo število obolelih v drugih državah jugovzhodne Azije. V Maleziji so zabeležil več kot 62 tisoč primerov, v Vietnamu pa preko 80 tisoč.

Od januarja pa do 20. julija so filipinske oblasti zabeležile 146.062 primerov mrzlice denge, kar je 98 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Umrlo je 622 oseb. V sklopu razglasitve izrednih razmer, so oblasti začele akcijo izstrebljanja ličink komarjev.

Mrzlica denga, znana tudi kot kostolomna mrzlica, pogovorno denga, je nalezljiva tropska bolezen, ki jo povzroča virus denge. Prenaša jo več vrst komarjev Simptomi bolezni so med drugim vročina, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter izpuščaj, podoben izpuščaju pri ošpicah. V majhnem številu primerov pride do smrtno nevarne hemoragične denge, s krvavitvami, nizko ravnjo krvnih ploščic in puščanjem krvne plazme, ali pa do sindroma šoka zaradi denge, ki povzroči nevarno nizek krvni tlak.