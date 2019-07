Na Floridi morski pes napadel najstnico

Najstnica je surfala na manjši deski, ko jo je napadel morski pes. Šerif okrožja Nassau Bill Leeper je dejal, da je dekletu kljub hujšim poškodbam stopala, pete in gležnja uspelo pobegniti in se zateči v letovišče, kjer je v tem času bivala. Tam so ji nudili prvo pomoč in jo nato prepeljali v bolnišnico za nadaljnjo oskrbo ran. Čeprav je ob napadu utrpela hujše rane, pa te ne ogrožajo njenega življenja.

Leeper je ob tem dejal, da morski psi le redko napadejo v tem okrožju, vendar pa se najraje hranijo v jutranjih in poznopopoldanskih urah. Ljudi je opozoril, naj bodo zato v tem času še posebej previdni, poroča ameriški CNN.