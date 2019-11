Na Floridi zaradi otroške pornografije aretirali tudi dva Disneyjeva uslužbenca

Šerifov urad okrožja Polk je v uradni izjavi navedel, da naj bi Kinney po spletu iskal fotografije fantkov starih do 10 let. Ko so ga soočili z obtožbami, jim je zdaj že nekdanji zaposleni v Disneyju priznal, da je z otroško pornografijo zasvojen že 22 let. "Ljudje, aretirani med to operacijo, so na preži za najbolj nedolžnimi in ranljivimi med nami – našimi otroci," so zapisali v šerifovem uradu. "Vsaka od teh aretacij pomeni, da smo z naših ulic in spleta odstranili te plenilce."

Preiskovalci že omenjenega šerifovega okrožja pa so aretirali še drugega Disneyjevega uslužbenca, 52-letnega Donalda Durra, ki je bil skrbnik v Disneyjevem letovišču.

Obtožen je osmih primerov posedovanja otroške pornografije in nagovarjanja otroka k spolnemu dejanju.

Durr je po navedbah tiskovnega predstavnika Disneyja na neplačanem dopustu. Preiskovalci so na njegovem tabličnem računalniku našli več spornih fotografij in DVD, na katerem je bilo prav tako več primerov slikovnega gradiva z eksplicitno vsebino. V pogovoru s preiskovalci se je Durr samega sebe opisal kot "pokvarjenca", a ne "pošast". Sama preiskava sicer še poteka.