Na francosko obalo naplavilo že več kot tono kokaina, policija odganja iskalce 'sreče'

"Vsak dan vzdolž obale naplavi okoli 100 kilogramov," je še povedal Astruc in dodal, da nekatere zavoje policija odkrije tudi na morju. Do torka so odkrili 1010 kilogramov kokaina, medtem ko so še v soboto poročali o 763 kilogramih.

Primer, ki ga vodijo iz Rennesa, preiskuje okoli 100 francoskih preiskovalcev,. Pomagajo jim evropski kolegi in uslužbenci ameriške agencije za boj proti drogam. Ugotoviti skušajo predvsem, zakaj kokain skoraj dnevno naplavlja na obalo, je še povedal Astruc.

Od kod je kokain naplavilo na obalo, ni jasno, a za zdaj prevladuje mnenje, da so zavoje odvrgli z neke ladje zaradi tehničnih težav ali nevihte, so v nedeljo sporočili iz Astrucovega urada. Sam je v torek dodal, da preiskovalci že od sredine oktobra pregledujejo ladijske dnevnike in skušajo ugotoviti, od kod mamilo prihaja.

'Iskalci sreče' se skušajo dokopati do mamila

Gre za 83-odstotno čist kokain, kar pomeni, da je izjemno čist in zato tudi zelo nevaren. Astruc je ljudi pozval, naj se zavojev ne dotikajo in naj ob odkritju obvestijo policijo. Ta poziv sicer ni ustavil nekaterih iskalcev sreče, ki se skušajo dokopati do mamila, ki bi na črnem trgu dosegel milijonske vrednosti.

Prav zaradi tega je policija zaprla nekaj plaž in tja poslala patrulje, ki ustavljajo mimoidoče in jih preiskujejo. Pregledujejo še v bližini parkirana vozila. Dogajanje ob obali policija spremlja tudi s helikopterjem.

V ponedeljek je na primer policija na zaprti plaži v Lacanauju blizu Bordeauxa ujela 17-letnika s petkilogramskim zavojem kokaina. Mladenič se je tja pripeljal iz tri ure vožnje oddaljenega Toulousea.

Časnik Sud-Ouest je konec tedna poročal, da so bili nekateri zavoji, ki so jih našli na obali jugozahodno od Bordeaxa, označeni z oznako "Diamant" ali "Brillante". Zavoje s takšnimi oznakami naj bi po poročanju časnika med orkanom Dorian septembra naplavilo tudi na obalo Floride.