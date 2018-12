Na Galapaškem otočju prepovedali pirotehniko

"Ognjemeti škodljivo vplivajo na občutljive ekosisteme, kot je Galapaško otočje, še posebej na edinstveno živalstvo, ki uživa posebno zaščito ekvadorske vlade," so lokalne oblasti zapisale v sporočilu za javnost.

Med glavnimi posledicami uporabe pirotehničnih sredstev pri živalih so izpostavili pospešeno bitje in druge bolezni srca, stres in spremembo vedenja, kar na dolgi rok ogroža obstanek posameznih živalskih vrst. Kot še piše v sporočilu, pirotehnična sredstva tudi onesnažujejo vodo in zrak, zaradi njih pa so pogoste poškodbe pri otrocih.