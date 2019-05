Na globalni ravni bo letošnji maj med najtoplejšimi doslej

Po daljšem obdobju hladnega in deževnega vremena smo končno dočakali več sonca in višje temperature. Žal vreme še naprej ostaja spremenljivo s plohami in nevihtami. Kljub neobičajnemu hladnemu in mokremu vremenu pri nas je večji del sveta v zadnjih tednih beležil nadpovprečne temperature, kar pomeni, da se bo maj na globalni ravni tudi letos uvrstil med najtoplejše doslej.

Zelo topli so bili že prvi štirje meseci letošnjega leta. Povprečna temperatura na Zemlji je bila v tem obdobju za skoraj stopinjo in pol višja od povprečja minulega stoletja in s tem tretja najvišja doslej. Čeprav med leti prihaja do manjših odstopanj, pa je trend več kot očiten, saj je vsako novo desetletje v povprečju toplejše od desetletja pred tem. Po podatkih Ameriške agencije za oceane in ozračje (NOAA) se kopno vsakih deset let ogreje za 0,13 stopinje Celzija, prvi štirje meseci leta pa na globalni ravni že 40 let niso bili hladnejši od primerjalnega povprečja 1901-2000.

Gibanje globalne temperature zraka v zadnjih 140 letih. FOTO: NOAA

Ob koncu aprila je bilo zelo toplo zlasti na Grenlandiji in Norveškem, kjer so se temperature marsikje povzpele do novih najvišjih vrednosti za ta čas. V zadnjih treh tednih so nove rekorde beležili v nekaterih afriških državah, na severu Arabskega polotoka, v jugovzhodni Aziji in Indoneziji.

Rdeča barva prikazuje območja, kjer so v zadnjih tednih beležili rekordno visoke temperature. FOTO: POP TV

Pred dobrimi desetimi dnevi je bilo nenavadno toplo tudi na severozahodu Rusije. V Konjasu, ki leži le nekoliko južneje od polarnega kroga, so 12. maja izmerili celo 31,4 stopinje Celzija, to pa je za kar 20 stopinj Celzija več od dolgoletnega povprečja.

Temperaturni rekord v Koynasu. FOTO: POP TV

Kaj pa pri nas? Pri nas bo kljub otoplitvi v zadnjih dneh letošnji maj temperaturno precej zaostajal za dolgoletnim povprečjem in se bo marsikje uvrstil med najhladnejše od začetka meteoroloških meritev. Temperature so bile v zadnjih treh tednih za okoli tri stopinje Celzija nižje od običajnih za ta čas, posamezni dnevi pa so bili hladnejši za skoraj deset stopinj in tako bolj kot na maj spominjali na marec. Najbolj je izstopala prva polovica meseca, ki je bila po podatkih Agencije RS za okolje v Ljubljani druga najhladnejša v zadnjih 60 letih. Povprečna temperatura zraka je namreč znašala le enajst stopinj Celzija, kar je za skoraj štiri stopinje manj od dolgoletnega povprečja in le za dve desetinki več od doslej rekordno mrzle prve polovice maja leta 1991. Podobno hladno kot letos je bilo še leta 1978.

Pri nas letošnji maj močno zaostaja za dolgoletnim povprečjem. FOTO: POP TV