Na Gorenjskem volkovi povzročajo strah in trepet

Po vsej državi je sicer po zadnjih podatkih 12 tropov volkov, kar pomeni okoli 120 volkov, številka pa se veča. Vedno več pa je tudi napadov, ne le na drobnico, ampak tudi na večje živali, od goveda, konjev pa tudi do jelenjadi. Na Zgornjem Gorenjskem je bilo lansko leto kar 38 napadov, ki so bili prijavljeni, poginilo je 91 živali, ogromno pa jih niso našli nikoli, zato kmetje za izgubljene živali niso prejeli odškodnin. Kmetje zaradi škode zato ne vedo več, ali sploh še kmetovati, drage naložbe v zaščito pred napadi volkov, kot so pastirski psi, ovratnice in drage ograje, niso več zagotovljene rešitve. Zdi se, da nič od naštetega ne ustavi lačnih volkov, ki se vedno bolj neustrašno bližajo tudi domovom ljudi.