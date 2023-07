Na Goriškem neurje odnašalo strehe in uničilo kmetijske pridelke

Najhujše posledice je ponedeljkovo neurje pustilo na Goriškem in Vipavskem. Tam je ob strelah in grmenju klestila tudi 5-centimetrska toča, ki je za seboj pustila pravo razdejanje. Preluknjan pridelek, potolčeni avtomobili in strehe, razbite šipe. Obseg škode na kmetijskih površinah je od 30 do 100 odstotkov. In ko so domačini mislili, da je najhujše že mimo, je kot strela z jasnega danes dopoldan prineslo močan sunek vetra, so pripovedovali vaščani. Strehe je kot za šalo odlepilo od hiš in jih razmetalo tudi več sto metrov naokoli. Zaradi podrtih dreves in potrganih električnih napeljav so bili nekateri več ur brez elektrike, tudi signal je bil omejen.