Gore so lahko zelo nevarne, saj skrivajo številne pasti, hitro se lahko tudi izgubimo. In že otroke učimo, da je takrat treba kar najhitreje poiskati markacijo. Tisto vsem znano belo piko z rdečo obrobo, ki letos praznuje že 100 let. Tako vemo, da smo na pravi poti, a brez pomembnega dela markacistov bi se v gorah hitro izgubili. Kdo so markacisti, za koliko planinskih poti skrbijo in zakaj je pri nas najbolj značilna prav rdeče-bela Knafelčeva markacija?