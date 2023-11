Na grobovih hrana in pijača, po ulicah množične parade: 'Smrti naj bi se smejali'

Petje, ples, zabava. V Mehiki se svojih pokojnih spominjajo drugače kot mi, kjer dan mrtvih oziroma Dia de los muertos ni žalosten in težak praznik, temveč praznik veselja, kjer se z ljubeznijo spomnijo vseh, ki so odšli. Mehičani se na praznik pravzaprav posmehujejo in praznujejo zmago življenja. Za pokojne na svojih domovih postavijo oltarje, ki jih okrasijo z oranžnim cvetjem, ki naj bi služilo kot smerokaz, kam naj se duše vrnejo, na grobove jim prinesejo najljubšo hrano in pijačo, na ulicah pa po besedah Mehičana Carlosa Pascala, ki že več let živi v Sloveniji, priredijo množične parade.