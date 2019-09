Na grških otokih rekordno število migrantov, v Turčiji jih je več kot štiri milijone

Po podatkih grškega ministrstva za zaščito državljanov je na otokih v Egejskem morju trenutno več kot 26.000 migrantov, kar je rekordno število po marcu 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o migrantih. Še aprila letos je bilo na grških otokih 14.000 migrantov, v zadnjih dveh mesecih pa se je migrantski tok iz Turčije v Grčijo okrepil.

EU je marca 2016 sklenila dogovor z Ankaro, v skladu s katerim naj bi EU vse migrante, ki bi iz Turčije nezakonito prispeli na grške otoke in s tem v unijo, vrnili v Turčijo. Slednji v skladu z dogovorom pripada več milijard evrov pomoči. Od sklenitve tega dogovora so v Turčijo vrnili zgolj 1904 ljudi. V istem obdobju so v državah članicah namestili 24.348 Sircev, ki so na ozemlje EU prispeli iz Turčije, navaja Deutsche Welle.