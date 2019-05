Na Havajih morski pes ubil moškega

Na Havajih je morski pes usmrtil moškega, so sporočile oblasti otoka Maui, kjer se je zgodil napad morskega psa. Kot poroča The Guardian, je žrtev 65-letni moški iz Kalifornije, ki naj bi v soboto zjutraj plaval približno 60 metrov od zahodne obale Mauija, ko se je zgodil usoden napad.

Oblasti so po napadu do nadaljnjega zaprle plažo.

Kot so sporočile oblasti, so moškega locirali s helikopterjem in ga prepeljali na obalo, kjer so mu nudili prvo pomoč, a je ta umrl na kraju. Oblasti so po napadu do nadaljnjega zaprle plažo. Katera vrsta morskega psa je napadla moškega, še ni znano.

To je prva smrt zaradi napada morskega psa v zadnjih štirih letih na tem območju. Leta 2015 je na območju morski pes napadel žensko, ki se je med snorkljanjem oddaljila od svojih prijateljev.