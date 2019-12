Na Hrvaškem aretacije zaradi utaje davkov pri prodaji luksuznih avtomobilov

Policisti so v četrtek preiskali prostore Bašićevih podjetij v Zagrebu, Münchnu in Pragi, poroča zagrebški Jutarnji list. Bašić je med drugim lastnik družbe Click Motors, ki je registrirana za uvoz in prodajo avtomobilov prestižnih znamk, kot so Porsche, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Mercedes ipd.