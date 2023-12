Na Hrvaškem dijaki med poukom uživali amfetamin

Običajno šolsko uro na varaždinski srednji šoli je prekinil prihod policistov, ki so na šolo prišli zaradi treh dijakov, ki so med poukom uživali drogo. "Zdelo se mi je precej šokantno in strašno, da se to dogaja v šoli. Zato smo tudi reagirali, da zaščitimo ostalih 600 dijakov," v šoku pripoveduje Vesna Vrček, ravnateljica. O početju 16, 17 in 18-letnika je vodstvo šole izvedelo od drugih dijakov in poklicalo policijo. Kot pove ravnateljica, so policijo poklicali, ker zaposleni v šoli nimajo pristojnosti za pregledovanje učencev. Po besedah ravnateljice so dijaki dogodek takoj obžalovali: "Prostovoljno so se predali, sodelovali s policijo. Mislim, da jim je to dobra šola."

Najstarejši izmed njih je policiji predal vrečko z 1,4 grama amfetamina in digitalno tehtnico. Manjšo količino amfetamina in marihuane sta policistom predala tudi druga dva dijaka. Dogodek je pretresel domačine, ki pravijo, da v njihovih časih tega ni bilo. "Žalostno je, a se v današnjih časih to dogaja in da se zaradi tega ne izvajajo strožji ukrepi," povedo mimoidoči, ki menijo, da je dogodek nedopusten in da se zagotovo ni zgodil prvič.