Na Hrvaškem zaradi groženj s podtaknjenimi bombami vladata preplah in panika. Policija je v pripravljenosti in evakuira poslopja državnih institucij ter nakupovalnih središč. V elektronskem sporočilu, ki je bilo naslovljeno na več sto naslovov po državi, je bilo zagroženo, da bo prišlo do zrušenja hrvaške vlade in da naj svarilo ne bo ignorirano. Čeprav se je izkazalo, da so bile prijave o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah lažne, so tovrstna dejanja skrb vzbujajoča.